أخبار مصرية

رئيس حي المرج يقود حملة مكبرة على المقاهي المخالفة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي المرج يقود حملة مكبرة على المقاهي المخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد اللواء إيهاب ذهني رئيس حي المرج، حلمة مكبرة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإلتزام المقاهي بالإجراءات الوقائية والاحترازية بعدم تقديم الشيشة للمواطنين.

وقال اللواء إيهاب ذهني رئيس حي المرج في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن رفع العشرات من الشيش من مقاهي شارع المؤسسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتابع "رئيس حي المرج" تم رفع إشغالات المقاهي والباعة الجائلين من على الأرصفة لعدم إعاقة المارة ومصادرتها بالمخازن المخصصة بالحي.

وأضاف اللواء إيهاب ذهني، تم ردم لبشة خرسانية خالفك بشارع ترعة أسكندر بمنطقة الجيا عن طريق إدارة المتابعة وشرطة المرافق.

واستكمالًا لإعادة الشارع لأصله ورصف الشوارع وإنارة الطرق، قام رجال الحي بتطوير شارع عبدلله رفاعي وعمل تطهير للأعمدة وتركيب كابلات زوجية لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا