نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: الوزارة تسلمت أعيانًا وقفية بقيمة ٧ مليارات جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته، مؤكدًا أن الوزارة قد استطاعت بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف في ظل عهد الرئيس السيسي.

وأضاف الوزير في كلمته أمام مجلس النواب: تسلمت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية لم تكن في حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل بأكثر من سبعة مليارات جنيه، كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ م، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠ ٢٠٢١ م.

وحققت أرقاما قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١.