صور هنا الزاهد تكشف حملها وتشعل السوشيال ميديا "تفاصيل"

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تظهر فيها وهي حامل لتنتشر العديد من التساؤلات حول ما إن كانت شخصيتها الجديدة في المسلسل، أو إنها تعلن عن حملها.

حقيقة حمل هنا الزاهد

ظهرت هنا الزاهد، عبر حسابها، بفستان منقوش بالورود وهي تحمل حقيبة يد في كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "حلوة الدنيا سكر".

حيرت هنا الزاهد جمهورها بتلك الصورة، حيث جاءت الكثير من التعليقات التي تتسائل حول حقيقة حملها، والبعض الآخر قدم لها المباركات متمنين سلامتها هي وطفلها، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل حوله خلال الساعات القليلة الماضية.

هنا الزاهد في بطولة جديدة

تنشغل هنا الزاهد في تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي ظهرت من خلال كواليسه في تلك الصورة المنتشرة، وكشف القائمين عن المسلسل عن البوستر التشويقي للعمل الذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات، وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب، والذي من المقرر عرضه فبراير المقبل.

الجدير بالذكر، أن "حلوة الدنيا سكر" مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.