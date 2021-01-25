خطة النواب توافق على اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 2 مليار جنيه.. وتعديلات جديدة على صندوق "دوت الخليج"

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد إضافى لموازنة 2020 ،2021 بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

وزير المالية محمد معيط

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن أسباب طلب الاعتماد التعامل مع الظروف الاستثنائية التى تواجه الدولة حاليا مما دفعنا إلى الاتجاه لانفاق استثنائى، خاصة مع توقعات إنفاق 5 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف وزير المالية، محمد معيط، خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين:" من الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا، له تكلفة مرتفعة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة لاصحة ما يتطلب انفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا".

و أشار إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "دوت الخليج".

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة فإنه نظرا لطبيعة الصندوق، وبغرض تنفيذ الأغراض التى أنشئ من أجلها، قرر القانون فى مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.

كما وافقت اللجنة أيضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم

ووفق المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أنه كان قد سبق وأن صدر القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية، وقد تضمن هذا القانون تنظيم إصدار هذه السندات.