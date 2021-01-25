كل ما تريد معرفته عن منتج التمويل نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية

زادت معدلات البحث من قبل المواطنين السعوديين عن بنك التنمية الإجتماعية، بعد إعلانه عن بدء التقديم للمرحلة الثانية من منتج التمويل "نفاذ"، موضحًا عدد من الشروط للحصول على منتج نفاذ لتمويل العمل الحر.

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تفاصيل منتج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية

فيما يمكن للمواطن السعودي التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيًّا، خاصة في ظل ظروف البلاد من انتشار جائحة كورونا، حيث ينقسم المنتج التمويلي إلى مسارين، الأول نقدي يصل إلى 60 ألف ريال، والمسار الثاني هو "النقل والتوصيل التشاركي" ويستلم من خلاله الممول مركبة للعمل بها.

وتستغرق فترة التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية من 5 إلى 7 أيام فقط.

أهداف منتج نفاذ التمويلي من بنك التنمية الإجتماعية

• خفض نسبة البطالة.

• الحد من الائتمان غير الرسمي.

• رفع جودة حياة المواطن السعودي.

• فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

• توفير دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

• تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

الفئات المستهدفة من منتج نفاذ الخاص ببنك التنمية الاجتماعية

• كل العاطلين عن العمل بدون راتب.

• فئة الموظفين براتب 10 آلاف وأقل لمسار الخدمات التخصصية.

• فئة موظفين براتب 5 آلاف ريال وأقل لمسار النقل التشاركي.

• فئة غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

شروط منتج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية

. أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية.

. اجتياز الفحص الائتماني.

. أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.

. ألّا تتجاوز مدة السداد 40 شهرًا.

. ألّا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

. أن يقدم طالب التمويل ضمانًا مقابل التمويل.

. ألّا يقل العمر عن 18 عامًا هجريًا ولا يزيد عن 60 عامًا هجريًا سواء كان مقترضًا أو كفيلًا.

. ألّا يكون طالب التمويل مدينًا لدى بنك التنمية الاجتماعية بأي قرض مع مراعاة مضي سنة من تاريخ سداد آخر التزام قائم لديه في البنك.

الحصول على منتج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية

يستطيع المواطن السعودي الحصول على تمويل نفاذ من خلال تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية، ويتم استقبال الطلب والتحقق من أهلية المستفيد للمنتج، ثم يتم طباعة المستندات والنماذج المطلوبة من النظام ثم تحديد موعد البريد، ثم يتم إرسال المستندات عبر البريد، ثم يقوم البنك بصرف التمويل للمستفيد.