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جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "تظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها فى مايو المقبل تحت أى ظرف".
وتابع: "أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم لـ الطلاب: استعدوا لامتحانات الترم الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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