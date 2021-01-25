وزير التعليم لـ الطلاب: استعدوا لامتحانات الترم الأول

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "تظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها فى مايو المقبل تحت أى ظرف".

وتابع: "أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول".