مختار جمعة: نجحنا فى تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وأشار جمعة، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف الخيرى، اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة استطاعت بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة نجحت فى تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوى فى تاريخ هيئة الأوقاف فى العام المالى 2019-2020.

وقال: "نحن بصدد تحقيق رقم قياسى جديد هذا العام 2020-2021، وحققنا أرقاما غير مسبوقة للشهر السادس على التوالى، وفِى صدد تحقيق رقم قياسى جديد هذا الشهر يناير 2021".