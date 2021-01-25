خطة النواب تقر اعتماد إضافى للموازنة بقيمة 2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد إضافى لموازنة 2020/ 2021 بقيمة 2 مليار جنيه فى باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.





وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أسباب طلب الاعتماد، التعامل مع الظروف الاستثنائية التى تواجه الدولة حاليا مما دفعنا إلى الاتجاه لإنفاق استثنائى خاصة مع توقعات إنفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أنه من الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا، وما لها من تكلفة مرتفعة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التى تمر بها وزارة الصحة، ما يتطلب إنفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا، لافتًا إلى أن انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.

وتابع "معيط": "العجز الكلى بلغ 7،8 % وكانت توقعاتنا للفائض الأولى أن يصل إلى 2% بقيمة 135 مليار جنيه ولم نستطيع تحقيقها وما تحقق بلغ 6. % بقيمة 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين إلى 85% ولن نستطيع تحقيق ذلك وستكون النسبة أعلى من ذلك، والإيرادات لم تأتى كما توقعنا ولدينا إنفاق زيادة، وتوقعات أن يصل العجز إلى 140 مليار جنيه.

وأكد أن قيمة الاعتماد الإضافى لن تؤثر على العجز الأولى أمام العجز الكلى، مشيرًا إلى تفاؤله بالإيرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب والتى شهدت زيادة فى نصف العام الحالى بنسبة 12% .