إخوان كاذبون.. أشاعوا خروج رئيس قطار متهم بالتسبب في وفاة شاب وما زال محبوسا

كشف مصدر، أنه بالنسبة لما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» وبعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بالإفراج بالعفو عن (رئيس القطار الذى تسبب فى وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة فأجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره خلال شهر أكتوبر عام 2019).

وأضاف المصدر، أنه بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن المذكور مودع بأحد السجون يقضى عقوبة الحبس (3) سنوات مع الشغل فى قضية قتل وإصابة خطأ، وأنه مازال بمحبسه ولم يتم العرض عنه للإفراج بالعفو الرئاسى. فى إشارة إلى أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.