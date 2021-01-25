الجنايات تنهى قرار إدراج 48 إخوانيا وتدرج 21 قيادى جديد بقائمة الإرهاب

قررت المحكمة فى بيان صادر فى الجريدة الرسمية، إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 122 ) فى 28 مايو سنة 2017 مالم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار، مدرج على قائمة الارهابين بموجب قرار آخر سارى، ً مع إدراج المحكوم عليهم الاتى بيانهم على قائمة الارهابية : 1 - جعفر إبراهيم خليل عمر . 2 - محمد صباح السيد حفناوى وشهرته" حمص" 3 - عمر فؤاد أحمد عمر وشهرته »عمرو الصعيدى« . 4 - خالد عمر السيد أحمد خطاب . 5 - على عبد الرؤوف على عبد الله . 6 - تامر حسنى عبد الحميد دسوقى . 7 - محمد حلمى على أحمد الشيمى . 8 - معوض صالح معوض إبراهيم . 9 - أحمد محمد حمزة رشوان . 10 - سيد كامل حداد على مصطفى . 11 - ثروت محفوظ محمد الشريف . 12 - محمد عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل . 13 - حسين عبد الرازق عبد الحافظ إسماعيل . 14 - محمود عبد الله محمد عبد الله . 15 - أحمد شريف أحمد ليثى الشافعى . 16 - رفعت طلعت تامر عبد الجابر . 17 - محمد وجيه عيد طمان . 18 - عبد الرحمن محمد حسن دابى . 19 - عبد الرحمن محمد السيد مصطفى . 20 - إيهاب محمد عبد المجيد طايل . 21 - محمد نور الدين أحمد محمود

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