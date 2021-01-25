بأطوال 2645 كم وتكلفة 31.5 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.. خرائط وصور

أعلنت وزارة النقل، برئاسة المهندس كامل الوزير، أنّ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين» سيتم إنشاؤه على مراحل عديدة، وستكون شبكة كاملة من الخطوط بتكلفة إجمالية تقدر بـ23 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وجارٍ تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، والمحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافةً إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وشهد رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، وشركة "سيمنز"، بشأن القطار السريع "العين السخنة- العلمين الجديدة". ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب بالإسكندرية بطول 260 كم مارا بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر. ويربط مشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الإدارية الجديدة / أكتوبر/ برج العرب / الإسكندرية / العلمين يبلغ طوله 486، ويضم 17 محطة بطول مساره، وسيربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب فى المرحلة الأولى بطول 260 كم، وسيتم مد الخط فى المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة في اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القطار السريع المتوقع إنشاؤه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، قائلًا "أنا بعمل ده علشان أهلى فى مصر.. اللى نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات فى القطار.. القطر الجديد هياخد من أكتوبر لأسوان 4 ساعات". وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته على هامش افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى شرق بورسعيد، أن هناك لجنة عليا فى مجلس الوزراء تراجع كل الإجراءات المالية للمشروعات، قائلا: "اللجنة العليا تناقش كل قرض بناخده.. يعنى مفيش حاجة بتتعمل وخلاص.. وفيه برلمان بيراقبنا ويشوف إحنا بنعمل ايه.. يعنى منقدرش نتجاوز". وتابع الرئيس "مشروع قطاع السخنة – الإسكندرية – العلمين.. تقدمت إليه مناقصات بقيمة 19.5 مليار دولار ورقم آخر بـ10 مليارات دولار لإنشاء خط بطول 450 كليو متر بس.. قلتهم مش هعمله بالرقم ده.. والرقم اللى قلناه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا حققه.. ووصلنا لإنشاء 2000 كيلو متر بتكلفة 350 مليار جنيه". وأردف الرئيس: "شركات فى مصر كتير نمت وكبرت من الشغل اللى إحنا عملناه خلال الـ6 سنوات اللى فاتوا ولسه إحنا شغالين.. وبالنسبة لخطوط السكك الحديد اللى بنعملها هو هدف كبير.. وإحنا شغالين وبنعمل لأهلنا فى مصر". وفى نقاط نستعرض أبرز المعلومات عن خطة تنفيذ القطار فى مصر شبكة القطارات السريعة تضم 7 خطوط جديدة تمتد بأطوال 2645 كم وتكلفة الشبكة الجديدة بالكامل تصل إلى 31.5 مليار دولار تقريبا. سيتم تنفيذ مشروع شبكة القطارات السريعة على مرحلتين. المرحلة الأولى بدأت الدولة بتنفيذها بالفعل و تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كم وتكلفة 22.7 مليار دولار. أما المرحلة الثانية سيكون الثانية تكلفتها 8.8 مليار دولار. وتمتد الخطوط للقطار كالاتى: 1- يمتد 6 أكتوبر حتى الأقصر بأطوال 640 كم وتكلفة تبلغ 8.34 مليار دولار. 2- الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة يمتد من الأقصر حتى الغردقة بأطوال 285 كم وتكلفة 2.7 مليار دولار. 3-الخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان بأطوال 210 كم وتكلفة 2.74 مليار دولار. 5- الخط الخامس يمتد من العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح بأطوال 200 كم وتكلفة 2.6 مليار دولار. 6- الخط السادس وهو يدخل ضمن المرحلة الثانية من المستقبلية من شبكة القطارات السريعة ويمتد من العين السخنة حتى الغردقة بأطوال 320 كم وتكلفة 4.172 مليار دولار. 7- الخط السابع وهو أيضا ضمن المرحلة المستقبلية ويمتد من سفاجا حتى برنيس بأطوال 350 كم وتكلفة 4.564 مليار دولار تقريبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأطوال 2645 كم وتكلفة 31.5 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.. خرائط وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.