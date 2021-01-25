قرار عاجل ضد منتحلي صفة إعلامي على الفيسبوك |تفاصيل مثيرة

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تحارب منتحلى صفة إعلامى، والكيانات الوهمية على حد سواء، مؤكدًا أن النقابة تقدمت ببلاغات للنيابة ضد عدد من الكيانات الوهمية، ومنتحلى الصفة .

وأضاف سعدة فى تصريحات لـ دوت الخليج، أن النقابة شكلت لجنة لتتبع منتحلى صفة إعلامى على شبكات التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها الفيس بوك، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًا أن نقابة الإعلاميين هى النقابة الوحيدة فى مصر المخول لها منح صفة إعلامى، وفقًا للقانون .