قرار عاجل ضد منتحلي صفة إعلامي على الفيسبوك |تفاصيل مثيرة

وأضاف سعدة فى تصريحات لـ دوت الخليج، أن النقابة شكلت لجنة لتتبع منتحلى صفة إعلامى على شبكات التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها الفيس بوك، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًا أن نقابة الإعلاميين هى النقابة الوحيدة فى مصر المخول لها منح صفة إعلامى، وفقًا للقانون .
وأوضح أن من الضروري أن نقضي على جميع الكيانات الوهمية وتقوم نقابة الإعلاميين بملاحقة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة إعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع "طارق سعدة" أن النقابة حصلت على أحكام قضائية ضد منتحلي شخصية إعلامي وجار تنفيذ هذه الأحكام كما أنه نُفذ بعض منها .
واستكمل "سعدة" أن النقابة لاحقت 3 أو 4 كيانات صحفية بالإضافة إلى الكثير من منتحلي صفة النقابة أيضا.
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