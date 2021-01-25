وزير المالية أمام "النواب": جاهزون لشراء لقاح كورونا.. والناحية المالية لن تكون العائق أبدا من أجل الحصول عليه

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة جاهزة لشراء لقاحات فيروس كورونا، وأن النواحي المالية لن تكون عائقا، وليس هناك أي عقبة مادية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد إضافي لموازنة 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية والذي وافقت عليه خلال اجتماع /اليوم الإثنين/ بحضور وزير المالية.

وقال معيط "جاهزون لشراء المصل والناحية المالية لن تكون عائقا في الحصول على الأمصال، ولكن إقبال العالم على الإنفاق على الأمصال سيجعل الإمدادات تصل جزئية".

وأوضح وزير المالية أن تغطية الاعتماد الإضافى ستكون من إيرادات إضافية متوقع أن تصل قيمتها 300 مليار جنيه، كما أن عناصر الإنفاق في الموازنة العامة تم تقييد كثير منها خاصة في باب الاستخدامات.

وأضاف الوزير أن من بين أسباب طلب الاعتماد، التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليا، مما يدفعنا إلى الاتجاه لإنفاق استثنائى، خاصة مع توقعات إنفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة، وكذلك ظروف وزارة الصحة للتعامل مع الجائحة.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون آخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، فيما يخص "نولون" الحبوب والسلع الاستراتيجية.

وبشأن تعديل مشروع قانون الضريبة، أوضح وزير المالية أن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة خلال 5 سنوات ماضية، موضحا أن بعض الصناعات أصبحت في حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت، منها صناعة الورق التي أغلقت بعض مصانعها في مصر.