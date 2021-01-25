نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة عقد امتحانات الثانوية العا في مايو المقبل ورد على استفسارات أولياء الأمور من خلال منشور له على الفيس بوك .

وقال الوزير من خلال منشوره: أعلنا منذ ايام ان الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم ١٤ فبراير وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للاسف الشديد.

وأضاف: لا نية لإلغاء الامتحانات او إقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف.

واختتم: أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الاول.