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وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الامتحانات

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة عقد امتحانات الثانوية العا في مايو المقبل ورد على استفسارات أولياء الأمور من خلال منشور له على الفيس بوك .

وقال الوزير من خلال منشوره: أعلنا منذ ايام ان الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم ١٤ فبراير وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للاسف الشديد. 

وأضاف: لا نية لإلغاء الامتحانات او إقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف. 

واختتم: أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الاول.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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