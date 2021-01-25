موعد انتهاء التقديم لوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي بالسعودية

لكل من يبحث عن وظائف بالسعودية.. وفرت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية والصحية شاغرة للجنسين، وذلك لكل من السعوديين وغير السعوديين.

شروط شغل وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي السعودي

وكشفت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لكلا من :"حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة، والثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وذلك في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع المستشفى في كل من "الرياض، وجدة، والمدينة المنورة".

موعد وطريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

كانت إدارة المستشفى أعلنت منذ يومين على طريقة التقديم والتي ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، على أن يكون أخر موعد للتقديم يوم 5 فبراير المقبل 2021م.

وللاطلاع على تفاصيل وظائف مستشفى الملك فيصل عليهم زيارة موقعها الإلكتروني بالضغط هنـــــــــــا.

أما عن الوظائف المتاحة في مستشفى الملك فيصل للسعوديين والغير السعوديين سنعرض بعضًا منها

بعض الوظائف المتاحة بالمستشفى

– اختصاصي ترميز طبي/ السجلات الطبية (جدة).

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– فني أجهزة ثانٍ (الرياض).

– مهندس موقع/ انشائي/ مدني (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– رئيس تمريض/ وحدة قياس القلب والأوعية الدموية (الرياض).

– مستشار تنفيذي/ الشؤون الطبية والسريرية (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– ممثل أول خدمات المرضى المراجعين (المدينة المنورة).

– ممثل ثانٍ خدمات المرضى المراجعين (المدينة المنورة).

– ممثل أول دخول المرضى (المدينة المنورة).

– ممثل ثانٍ دخول المرضى (المدينة المنورة).

– منسق إداري أول (المدينة المنورة).

– مساعد إداري ثانٍ (المدينة المنورة).

– منسق جدولة العيادات (المدينة المنورة).

– سكرتير أول (المدينة المنورة).

– مساعد رعاية مرضى (عدد 4 وظائف/ المدينة المنورة).

– أخصائي علاقات المرضى (المدينة المنورة).

– مساعد تحضير أول (المدينة المنورة).

– كبير ممثلي التوظيف الدولي للأطباء (المدينة المنورة).

– اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية (المدينة المنورة).

– أخصائي اجتماعي مساعد (المدينة المنورة).

– أخصائي علاج ترفيهي (المدينة المنورة).

– أخصائي سجلات طبية (المدينة المنورة).

– مدير الحالات الطبية (المدينة المنورة).

– كبير مساعدي سجلات طبية (المدينة المنورة).

– منسق سجلات طبي (المدينة المنورة).