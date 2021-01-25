ديربي الطموح.. رمضان صبحي يزين قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من الدوري.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - - محمود وادي ,

قائمة الأهلي

وجاءت القائمة لتضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق بيراميدز كان بين فريق سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1،بينما اخرمواجهات النادي الأهلي كان امام فريق المقاولون العربوالتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة3/2.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق،بينما يحتل النادي الأهلي المركز الأول ويتصدر جدول الدوري الممتاز ويمتلك في رصيدة 20 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق.

ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط ،بينما يرفب الأهلي في إستمرارة في نغمة الانتصارات والذي يقدم مستوي جيد منذ بداية الموسم الحالي.

ويأمل في حصد بطولة الدوري هذا الموسم مثل النسخة الماضية ويمتلك في رصيدة من بطولة الدوري 42 دوري ، بينما لا يوجد في رصيد الفريق السماوي أي من البطولات ويأمل في تصاعد نقاطه والفوز بالدوري أو اللعب في بطولة إفريقيا ويضم عدد من الاعبين المميزين ،حيث ضم نادي بيراميدز أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي من المارد الأحمر هذا الموسم.

