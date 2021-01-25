ملك أحمد زاهر تتصدر "التريند" بعد إنضمامها لأول تجربة سينمائية لها

ملك أحمد زاهر تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إنضمامها لطاقم عمل فيلم "الفارس" مع والدها الفنان أحمد زاهر الذي ينفرد للمرة الأولى ببطولاته المطلقة في عالم السينما.

تعيش ملك أحمد زاهر حالة من الإنتعاش مؤخرًا بعد ظهورها للمرة الأولى في مسلسل لؤلؤ بعد عودتها إلى الشاشة من جديد، لتستطيع أن تخطف الأنظار بموهبتها التي ظهرت بها من خلال شخصية "منة" التي جسدتها بمسلسل لؤلؤ.

ملك أحمد زاهر

تجسد ملك دور شقيقة الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث الفيلم، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة بعد اختيار الابطال المشاركين في العمل، وحتى الآن انضم الفنان حسين فهمي إلى أسرة الفيلم وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف وذلك بعد النجاح الذي حققه الاخير مع زاهر بفيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.