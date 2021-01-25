ملك أحمد زاهر تتصدر "التريند" بعد إنضمامها لأول تجربة سينمائية لها

ملك أحمد زاهر- ارشيفية
ملك أحمد زاهر تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إنضمامها لطاقم عمل فيلم "الفارس" مع والدها الفنان أحمد زاهر الذي ينفرد للمرة الأولى ببطولاته المطلقة في عالم السينما.
تعيش ملك أحمد زاهر حالة من الإنتعاش مؤخرًا بعد ظهورها للمرة الأولى في مسلسل لؤلؤ بعد عودتها إلى الشاشة من جديد، لتستطيع أن تخطف الأنظار بموهبتها التي ظهرت بها من خلال شخصية "منة" التي جسدتها بمسلسل لؤلؤ.
ملك أحمد زاهر
تجسد ملك دور شقيقة الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث الفيلم، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة بعد اختيار الابطال المشاركين في العمل، وحتى الآن انضم الفنان حسين فهمي إلى أسرة الفيلم وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف وذلك بعد النجاح الذي حققه الاخير مع زاهر بفيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.
وكانت ملك احمد زاهر قد شاركت والدها في مسلسل "لؤلؤ" للمرة الأولى، الذى يعرض حاليًا مع مى عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، من إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.
دور ملك أحمد زاهر في مسلسل لؤلؤ
قامت ملك أحمد زاهر بدور "منة" الابنة التي لن يريد والدها طارق الذي يجسده أحمد زاهر الاعتراف بها، لتظل والدتها تحاول مرارًا وتكرارًا معه إلا أنها تفشل، وتسعى ملك معرفة والدها إلا أن الإحباط والوجع يتملك منها حتى وفاتها.
الجدير بالذكر، أن ملك أحمد زاهر هي الابنة الاولي للفنان أحمد زاهر وقد دخلت عالم التمثيل بإقناع من المطرب تامر حسني حيث اشتركت معه في عدد من الأفلام هي وشقيقتها ليلى ليكون أول ظهور لهما فيلم كابتن هيما، وقد أكد والدها أن الاستمرار في التمثيل أو الدخول في أي مجال اخر سيكون بنائا عن رغبتها.
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