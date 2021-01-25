أوقاف شمال سيناء توقع بروتوكولا مع جامعة العريش لتدريب الأئمة والواعظات

جدة - نرمين السيد - وقع الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والدكتور سعيد عبد الله لافى رئيس جامعة العريش، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة شمال سيناء.





وتهدف وزارة الأوقاف من خلال البروتوكول إلى تدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم، من خلال دورات متتابعة فى مجالات اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، وبناء المهارات الإعلامية.

كما تم الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة العريش، لتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، بحيث تخفض جامعة العريش مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية ما دام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية، وذلك لجميع أئمة شمال سيناء دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسى 2021-2022م.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعى المستمر فى جميع المجالات.