برلمانى: نحتاج لوسائط حديثة لعرض إنجازات حقوق الإنسان فى مصر للخارج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان المنعقد الآن بالبرلمان، بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لبحث أوجه التعاون بين اللجنة والهيئة العامة للاستعلامات والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.
وأكد رضوان، ضرورة تضافر الجهود واستخدام كل وسائل الحرب لدى المؤسسات وفى مقدمتها المؤسسة التشريعية، لمواجهة محاولات تشويه صورة مصر والعمل على توضيح الحقائق.
من جانبه طالب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بضرورة عرض وشرح ما يتم من تقدم فى مجال حقوق الإنسان باستخدام الآليات والوسائط الحديثة، وليس الوقوف عند مرحلة الرد على المزاعم أو الاشتباك بشأنها.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعقد اجتماعات شهرية مع المراسلين الأجانب البالغ عددهم 1.500 مراسل، داعيا أيضا لاجتماعهم مع الوزراء لتوضيح الحقائق.
وأكد أبوالعلا دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة، واستكمل توجيه حديثه للنائب ضياء رشوان: "ننتظر منكم العمل على تغيير الصورة وعدم الاستسلام للواقع ولا نقف فى موضع رد الفعل لا سيما وأن علينا هجوم مُمنهج".
وشدد على أهمية المطالبة بزيادة الموازنة للهيئة والعمل على إنشاء قناه وشبكة إذاعة للمساعدة فى التواصل مع الخارج.
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