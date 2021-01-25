"البيئة" تطلق احتفالية يوم البيئة الوطني 2021 .. غدا

أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها.

وقد أطلقت الوزارة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني لأول مرة عام 2020 تحت شعار "التحول للأخضر .. طريق للاستدامة"، وهو دعوة للجميع للتشجير وتحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعية الحريصة على المستقبل المستدام لأبناء الأمة، مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي تهدف إلى رفع الوعي لدي فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة اما عن احتفالية يوم البيئة الوطني لعام 2021 ياتي تحت شعار التعافي الأخضر " الطريق لما بعد كوفيد 19.

جاء ذلك الاحتفال في شهر يناير خاصة لأنه شهر التشجير في المبادرة والذي يهدف لتشجيع المشاركة المجتمعية في نشر المسطحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين المواطنين وأهميتها في مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية.

وقد اختارت وزارة البيئة يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال يأتي تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، فكانت وزارة البيئة حريصة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية.

وما يجعل هذا الاحتفال مميزا أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ممثلا في المكتب العربي للشباب والبيئة الذي كان سباقا في الاحتفال بهذا اليوم لسنوات تحت رعاية وزارة البيئة بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها، مما دفعنا لتكليل هذه الجهود بالسعي لاعلان هذا اليوم احتفالا وطنيا ببيئتنا المصرية، يهدف لترسيخ الحوار المجتمعي الفاعل فى تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وصياغة رؤية مشتركة لهذا.