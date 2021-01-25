عمرو دروش: الدولة أتاحت قنوات اتصال شرعية.. ومصر تشهد عصر ذهبى فى السياسة

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من أهم مكتسبات التى حصل عليها الشباب خلال الفترة الماضية، هو رؤية نماذج شبابية فى موضع مراكز القيادة، بالإضافة إلى وجود حالة من المصالحة والمكاشفة بين القيادة السياسية والشباب، ووجود قنوات شرعية للتواصل حيث يمارس الشباب دورهم فى العمل السياسي والعام، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنسيقية شباب الأحزاب، وغيرهم.

جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني على قناة الحياة الفضائية، مع النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

عمرو درويش يوجه التحية إلى رجال الشرطة

كما وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى رجال الشرطة المصرية، والقوات المسلحة المدافعين عن التراب المصرى، الذى يبذلون أرواحهم فداءً لهذا الوطن، مؤكدًا على دورهم الوطنى فى حفظ الأمن والاستقرار فى البلاد.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أيضًا، إلى حالة التنوع الموجودة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن تلك الحالة تساهم بشكل إيجابي فى مسألة الرقابة بالإضافة إلى التشريع، والبداية كانت عند استدعاء الوزراء، لتفعيل الدور الرقابى، حيث تم مناقشة الوزراء فى البرامج التى نفذوها، وتجري العديد من المناقشات والمحادثات المهمة داخل المجلس، وهذا يعكس على أن المجلس سيمارس صلاحياته، خاصة فى ظل وجود المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، والوكيلين.

كما أكد عضو مجلس النواب، عمرو درويش، على أن مصر تمر خلال الفترة الحالية بمرحلة لم تشهدها السياسة خلال العصر الحديث، وخاصة ما نشهده من حالة اصطفاف وطنى حقيقي.

كما أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنوع داخل المجلس سوف يسمح بممارسة كافة الصلاحيات المتاحة دون تحفظات قد تعرقل من مسيرة البرلمان.