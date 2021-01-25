بروتوكول تعاون بين أوقاف قنا وجامعة جنوب الوادى لتدريب الأئمة والواعظات

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وأشار الشيخ محمد الطراوى، إلى أن البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التى توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم، مؤكدًا أن البروتوكول يتضمن دورات متتابعة فى مجالات "اللغة العربية وآدابها، الإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، بناء المهارات الإعلامية.
وتم الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة جنوب الوادى، لتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة جنوب الوادى مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية مادام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية، وذلك لجميع أئمة قنا دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسى 2021-2022م.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعى المستمر فى جميع المجالات.
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