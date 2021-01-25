جدة - نرمين السيد - ويسافر منتخب أوروجواى على الرحلة رقم MS791 المتجهة إلى روما من مبنى الركاب 2، ويغادر منتخب البحرين على الرحلة رقم MS920 المتجهة إلى المنامة من مبنى الركاب 3، أما منتخب ألمانيا فيغادر على متن الرحلة رقم MS3092 إلى مطار كولونيا بون من صالة 4 بمطار القاهرة الدولى. يتواجد فى استقبال المنتخبات فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران لإنهاء إجراءات سفرهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهت مشاركتها بمونديال اليد.. 3 منتخبات تغادر القاهرة غدا عبر مصر للطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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