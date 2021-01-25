مواعيد رسامات البابا تواضروس للأساقفة الجدد

جدة - نرمين السيد - وأبلغ الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، الأساقفة والمطارنة أن عشبة رسامة الأساقفة الجدد سوف تكون فى مساء 6 مارس وقداس الرسامات فى صباح 7 مارس. كما يرأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس خاص يوم 9 مارس للاحتفال باليوبيل الذهبى لوفاة البابا كيرلس السادس.

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