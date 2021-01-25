فيديوجراف.. ملحمة الإسماعيلية ذكرى لا يمحوها الزمن

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الإسماعيلية فى 25 يناير عام 1952 ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عقب رفض الشرطة المصرية تسليم مبنى المحافظة لقوات الإنجليز، وهو ما أثار جنون الإنجليز، ليسطر رجال الشرطة ملحمة وطنية فى حب الوطن والدفاع عن مقدساته.





ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن ملحمة الإسماعيلية تلك الذكرى التى لا يمحوها الزمن:- يذكر أن 25 يناير تحول إلى عيد للشرطة يحتفل به كل عام، كما أنه أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية، وفى 2009 أصبح عطلة رسمية فى مصر.

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