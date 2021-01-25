وزير الأوقاف: تسلمنا 7 مليار جنيه عوائد وقفية لم تكن فى حوزتنا...

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته، مؤكدًا أن الوزارة استطاعت بفضل هذا الدعم لتعظيم عوائد الوقف، جاء ذلك أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي عقدت بالبرلمان اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون الوقف الخيري.

وأضاف الوزير خلال اجتماع اللجنة: كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م ، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حيث حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١ م بإذن الله تعالى، كما تسلمت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية لم تكن في حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل بأكثر من سبعة مليارات جنيه.

