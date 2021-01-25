وزيرالتعليم: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام 

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص ل اليوم السابع، انه سيتم تقييم الطلاب عن مناهج الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام المقرر لها 20 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه لا صحة لعدم عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى أو تأجيل امتحانات الترم الأول للفصل الدراسى الثانى.

ووجه الدكتور طارق شوقى رسالة للطلاب، قائلا: فيه امتحانات بعد الإجازة فذاكروا ولا تأجيل للامتحانات هذه رسالة لكل الطلاب إن أى حد متخيل إنه مفيش امتحانات بعد الإجازة.. لأ، فيه امتحانات بعد الإجازة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف فى وقت سابق عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، أنه ستعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد 14 فبراير 2021، وكل ما يكتب "قبل هذا الموعد" هو اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للاسف الشديد لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الاول.

