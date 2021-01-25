3 منتخبات تغادر القاهرة بعد المشاركة في مونديال اليد.. غدا

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران ستقوم بنقل منتخب أوروجواي علي رحلتها رقم MS791 المتجهة الي روما، علي أن يتم إنهاء إجراءات سفر البعثة عير مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.
وأضافت المصادر أن الشركة ستنقل بعثة منتخب البحرين علي رحلة رقم MS920 المتجهة الي البحرين من مبني الركاب 3، وتم تشكيل فرق من العلاقات العامة من شركتي مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي لاستقبال أعضاء البعثات وإنهاء إجراءات سفرهم، إضافة إلى تشغيل رحلة خاصة برقم MS3092 إلى مطار كولونيا بون بألمانيا لنقل بعثة منتخب ألمانيا.
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