ما بين السينما والتلفزيون..الأختين ملك وليلى أحمد زاهر يشعلوا الترندات بعد تألقهم الفني

اشعلوا ابناء أحمد زاهر ترندات محركات البحث المختلفة، بعد تألقهم في أعمالهم الفنية الأخيرة، فتعيش ملك وليلى أحمد زاهر حالة من الانتعاش الفني، فما بين السينما والتلفزيون، أثبت الشقيقتين موهبتهما الموروثة من والدهم، وخطفوا قلوب المشاهدين بمختلف الوطن العربي.

ملك أحمد زاهر تغني لعمرو دياب

فتصدرت ملك أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد الفيديو الطريف الذي شاركته عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي ظهرت فيه وهي تغني "صدقني خلاص" للهضبة عمرو دياب، بشكل مرح ثم تعتذر للجمهور ولعمرو دياب عن أدائها وصوتها.

فيما ستشارك ملك أول تجاربها السينمائية والتي ستكون أمام والدها الفنان أحمد زاهر، في فيلم"الفارس"، لتكون المرة الثانية التي تشارك والدها في عمل فني بعد عملها الأول بمسلسل لؤلؤ.

ملك أحمد زاهر تتألق في مسلسل لؤلؤ

وخطفت ملك الانظار في دورها في مسلسل "لؤلؤ"، والذي يُعرض في الفترة الحالية، بجانب كلا من مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

وكانت ملك ابتعدت عن التمثيل لسنوات، بعد تقديمها أعمال فنية عديدة فترة طفولتها مثل مسلسل القاصرات، لتعود بمسلسل لؤلؤ.

ليلى أحمد زاهر تروج لمسلسلها في بيتنا روبوت

وفي نفس السياق تصدر ليلى أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد ترويجها لمسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت" والذي كما تم عرض أولى حلقاته، أمس الأحد ليكون أول بطولة مطلقة لها ويشاركها في البطولة نجوم شباب وهم شيماء سيف، عمرو وهبه، هشام جمال، دلال عبد العزيز، شيرين، وشاركهم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم " هشام ماجد، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

طفولة أبناء أحمد زاهر الفنية

يذكر أن الشقيقتين تشاركان معا وهما في مرحلة الطفولة بفيلم "عمر وسلمى" الجزئين مع تامر حسني ومي عز الدين، والفنان القدير الراحل عزت أبو عوف.