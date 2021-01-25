أميرة صابر: التنسيقية تسمح بتنوع الآراء ولا تحاصر رأيًا.. ولجنة العلاقات الخارجية تواجه تحديات كبيرة

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب:" نواجه فى لجنة العلاقات الخارجية تحديات كبيرة، سواء فى محيطنا العربى أو الأفريقي، حيث المتغيرات الدولية الحاصلة، ونحاول أن نسير وفق سياسة الموازنة فى العلاقات الدولية، التى تخدم مصلحة مصر، ونسعى فى الوقت الحالى إلى زيادة العمق الإفريقى، وأعتقد أننا نسير بخطى ثابتة.

وتابعت خلال لقاء على فضائية الحياة، مع النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب:" لن أنسى مطلقَا لحظة القسم، حينما أقسمت على رعاية مصلحة الشعب، وآمل تحقيق طموحات الناس فى المنادة بمطالبهم".





أميرة صابر: هذا الجيل من الشباب يمثل الأمل

واستكملت عضو مجلس النواب، أميرة صابر حديثها:" هناك أمل كبير عند الناس، بالنسبة لهذا الجيل من الشباب وأرى ذلك فى عيون الكثير من المواطنين".

أميرة صابر: التنسيقية تسمح بتنوع الآراء

كما تحدثت النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مؤكدة على أهمية تلك المنصة الحوارية التى تجمع أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية، مضيفة:" أنتمى إلى حزب يعد معارضًا فى الحركة السياسية، ولكننا داخل التنسيقية تتنوع الآراء ولا حصار لأحد، وأجتمع دومَا بأعضاء من أحزاب الموالاة، لأن الذى يحكمنا فى هذا الإطار هو الهدف، الذى نريد الوصول إليه، كما أن أغلب أعضاء تنسيقية شباب الأحزب مهتمين بالسياسة ويسعون إلى المشاركة الفعالة".

كما تطرق حديث النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، للحديث عن ثورة الخامس والعشرون من يناير، قائلة:" لم أكن أتخيل أن أكون عضوًا فى مجلس النواب، أو أكون مشاركة فى صناعة المشهد السياسي، نحن نسير بخطى نحو مشهد مختلف، فمطالب الثورة كانت مطالب جميع بالطيع، وفى سياق أن هناك أعضاء فاعلين وفى مركز صناعة القرار، يلمسون بالتأكيد مناطق الألم والوجع.