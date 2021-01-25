طارق الخولى: الثورة وسيلة وليست غاية.. ونشهد حالة من التمكين غير مسبوقة

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب:" إن فترة حكم الاخوان كانت كاشفة وبشكل كبير، على أن ثورة 30 يونيو، تمثل الحفاظ على الهوية المصرية".

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعه مع النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على فضائية أون مع الإعلامية لميس الحديدى.

طارق الخولى: نشهد حالة من التمكين غير مسبوقة

وأكد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر الآن فى منتصف الطريق، نحو بنية سياسية واقتصادية منضبطة، ونشهد حالة من التمكين ويبرز ذلك فى التعييانات المتكررة من الرئيس بشأن السيدات، ونواب المحافظين".

وتابع عضو مجلس النواب، طارق الخولى:" أنا ضد الجدل الدائر المتعلق، بالحديث عن هل كانت ثورة أو مؤامرة، وغيرها من الأمور، فهذا حديث يجب أن نتركه خلف ظهورنا، ونتجاوز تلك المرحلة، لأننا جميعًا نقف على أرضية ثابتة وهى مصلحة الوطن".

كما وجه عضو مجلس النواب، طارق الخولى، حديثه معاتبًا الذين يمنحون الصكوك للناس ويزايدون على كل الأفراد، مضيفًا:" الثورة ليست هى الغاية بذاتها، إنما هى وسيلة للوصول إلى تلك الغاية".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب اليوم، قد استقبل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، لعرض موقف برنامج الوزارتين.