قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن التوقعات الخاصة بضحايا فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ترجح أن إجمالى الوفيات من الأمريكيين ستصل إلى 600 -650 ألف شخص، مؤكدا أن العلماء يقولون إنه يمكن إنقاذ 50 ألف حياة إذا التزام الأمريكيون بارتداء الكمامات.
وقال بايدن عن الحد من انتشار فيروس كورونا، في البيت الأبيض: "إذا ارتدينا كمامات من الآن وحتى نهاية أبريل ، فيمكننا إنقاذ حياة 50 ألف شخص".
وقال الرئيس الأمريكى إن الحكومة تسابق نحو هدفها الأولي المتمثل في تلقيح مليون أمريكي يوميًا، وترغب في زيادة عدد الجرعات إلى 1.5 مليون جرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوميًا.
وقال حول موعد حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كورونا:"إن قرار استخدام المصالحة بين الجمهوريين والديمقراطيين سيعتمد على كيفية سير المفاوضات، وأننا لن نعرف أين نقف حتى "نصل إلى نهاية هذه العملية" التي يقول إنها ستكون "في غضون أسبوعين . "
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: توقعات بوصول إجمالى وفيات كورونا لـ600 ألف..والكمامات ستنقذ 50 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.