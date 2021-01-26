نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي: قبل مباراة الغد .. رمضان صبحي يثير غضب الأهلاوية بشدة | شاهد المرأة السوداء.. لقاء الخميسى تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة.. شاهد نبيلة عبيد تطلب الدعاء لـ محمد الصغير.. شاهد يرضيك الله كأنك لم تحزن.. رسالة غامضة من عبد الله جمعة نجم الزمالك.. شاهد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. رمضان صبحي يثير غضب الأهلاوية بشدة.. رسالة غامضة من عبد الله جمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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