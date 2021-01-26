أسامة هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع اليوم

أعرب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن شكره وتقديره للدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.
وأشار "هيكل"، عقب اجتماع اللجنة مساء أمس ، إلى أن الحوار الهادئ الذى ساد فى مناقشات اللجنة ومستوى التواصل أسهم بشكل كبير فى توضيح جميع المعلومات المغلوطة التى كانت تثار فى بعض الصحف خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الحوار كان على مستوى الأحداث والعمل على تحقيق الصالح العام.
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