أميرة العادلى: من المستحيل أن تتحول التنسيقية إلى حزب سياسي.. وننتمى إلى ثورة يناير

قالت النائب أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" يأمل المواطنين فى أغلب الثوارات فى العالم، أن يعيشوا حياة أفضل، وهذ ما تمناه شباب ثورة يناير وسعوا إلى تحقيقه".

أمييرة العادلى: ثورة يناير حققت العديد من أهدافها

وتابعت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى:" ثورة الخامس والعشرون من يناير حققت العديد من أهدافها، أهمها تكافل وكرامة، والمشاريع القومية المعنية بتطوير العشوئيات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالبنية السياسية، فكلها أمور معنية بالمواطن المصري، وسعت إلى تحسين جودة حياته".

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعها، مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية أون تي فى، رفقة النائب طارق الخولى، والنائب محمد عبد العزيز أعضاء مجلس النواب، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.

أميرة العادلى: من المستحيل تكوين حزب سياسي

وأكدت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، أنه من المستحيل تكوين حزب سياسي، يجمع مختلف الأيدولوجيات، مجيبة على سؤال لماذا لم يتم تكوين حزب سياسي واحد عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير، مضيفة:" الحزب السياسي يفرض التزام ولائحة لابد السير عليها، وهذا من الصعب حدوثه، إنما اتفقنا خلال ثورة 25 من يناير لأنها كانت تتعلق بمبادئ نتفق عليها جميعَا".

وأشارت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى،إلى أنها تتمنى المزيد من الحريات، بالإضافة إلى ضرورة وجود تنمية سياسية أكبر، من خلال زيادة فاعلية الأحزاب السياسية ونشاطها، وأيضًا العمل على تعديل البنيىة التشرييعة نفسها، ونعدل قانون الأحزاب.