جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يشارك فى الصالون، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعلى حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، ومحمد نوار، رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، وجدى زين الدين، رئيس تحرير الوفد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس.. صالون الأوقاف الثقافى يعقد ندوة حول الإعلام والأمن القومى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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