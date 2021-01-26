فيديوجراف .. جهود مضنية من الداخلية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وخلال هذا الفيديوجراف نستعرض أبرز تلك الجهود، حيث ضبط رجال الشرطة عدد كبير من مخالفى ارتداء الكمامات فى وسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى قيامهم بتأمين عمل الأطقم الطبية فى المستشفيات وغيرها، فضلا عن تعقيم السجون وقياس درجات الحرارة لنزلائها.
وقام رجال الشرطة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى غلق المقاهى المخالفة مع توزيع مساعدات على المواطنين غير القادرين ومراقبة الأسواق، واستمرار مبادرة كلنا واحد، فضلا عن إتاحة عديد من الخدمات إلكترونيا.
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