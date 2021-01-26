جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة، إن الحى الحكومى تجاوزت نسبة تنفيذه الـ90%، لافتا إلى أنه خلال 4 أو 5 أشهر سيكون الموظفون داخل العاصمة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد انتقال جميع موظفى الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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