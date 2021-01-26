إجراءات مشددة من المرور لمواجهة الشبورة الكثيفة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ لمواجهة الشبورة المائية والتى أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها ستشمل معظم نواحى الجمهورية فى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.





وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات وخصوصا مع ظهور الشبورة المائية على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

الشبورة المائية

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وتقوم إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ جميع الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.