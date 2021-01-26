نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاقة أسامة الأزهري بـ"عبلة الكحلاوي".. وسر تقدمه في الجنازة عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نادرا ما ترى شخصية اجتمعت القلوب على حبها وهوت إليها الأفئدة من شتى البقاع والأصقاع وبكت عليها السماء وتركت بصمة على مر العصور كـشخصية الدكتورة عبلة الكحلاوي، فقد كانت من أعظم النساء تأثيرًا في العصر الحديث.

العالم والداعية لا يقاس بكثرة علمه.. وإنما بمقدار نفعه للناس وبمقدار ما قدم للمجتمع، فخير الناس أنفعهم للناس ويقاس بمدي تأثيرة وتغييره للواقع.

علاقتها بالأزهري

تعد الدكتورة عبلة بمثابة الأم للدكتور أسامة الأزهري ومنها تعلم كيف يتحول العلم إلى نور وهداية ورحمة وحنان وإنسانية وحكمة وبصيرة وسراج منير كان يتردد عليها بين كل فترة وأخرى في جمعيتها الباقيات الصالحات للأعمال الخيرية في المقطم.

كان يعود لها تستشيره ويستشيرها في الأمور الدينية والأعمال الخيرية وأوصت بأن يصلي عليها وأن يدعو لها على جنازته.

إمامة الأزهري للصلاة

تردد الدكتور أسامة الأزهري كثيرًا على جمعية الباقيات الصالحات التي أسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي للأعمال الخيرية وعلاج المرضى وزارها كثيرا، كما كانت بينهم اتصالات متكررة في الشئون الدعوية والخيرية.

أمّ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، المصلين في جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوي، بمسجد الباقيات الصالحات بالمقطم.

وأبلغت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الدكتور أسامة الأزهري، بأنها أوصت أن يؤم صلاة الجنازة عليها وأن يدعو لها.

وأدىٰ الدكتور أسامة الأزهري صلاة الجنازة على روح الدكتورة عبلة الكحلاوي، بعد أن ألقى كلمة في نعيها، فاضت فيها دموعه حزنا على الفقيدة الكبيرة، ثم بعد صلاة الجنازة توجه إلى الله بالدعوات الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة حسب وصيتها.

وقال: نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أمًّا لي ولن أنساها وستظل في قلبي.

ونعىٰ الدكتور أسامة الأزهري الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.

وقال الأزهري في بيان له تحت عنوان رثاء أستاذتنا الدكتورة عبلة الكحلاوي: شمس من العلم والولاية قد انطفأت

ببالغ الحزن والألم والأسى أنعي إلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، والله يعلم ما في القلب من حزن شديد على فقدها.

نعي السيدة انتصار للداعية عبلة الكحلاوي

كما نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الداعية عبلة الكحلاوي قائلة: "ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة، رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

نعي شيخ الأزهر لـ عبلة الكحلاوي

وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نعى الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون".