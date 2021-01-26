بيت العرب تتقدم بالتهنئة للشرطة المصرية فى عيدها الـ69

تتقدم مؤسسة "بيت العرب"، برئاسة الدكتورة هند جاد، بخالص التهنئة لرجال الشرطة المصرية فى عيدهم الـ69، الذى يحل اليوم الإثنين 25 يناير 2021.

هند جاد: ملحمة الشرطة نقطة مضيئة

وقالت الدكتورة هند جاد، إن "هذا التاريخ يمثل نقطة مضيئة فى سجل عظيم للشرطة المصرية، ففى نفس هذا اليوم من عام 52، أى منذ 69 عاماً جرت واحدة من أهم المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية، وهى معركة الإسماعيلية، فى مواجهة الاحتلال البريطانى، ورغم أن القوى بين الطرفين لم تكن متكافئة أبداً، إلا أن الشرطة العظيمة رفضت بشكل قاطع تسليم مبنى المحافظة إلى أن نفذت آخر رصاصة لدى أفرادها، وقد سقط فى هذه المعركة 64 شهيداً بالإضافة إلى 73 جريحًا، وبالتالى فإن هذا اليوم يذكرنا بعظمة التضحية، ونبل المقصد، وقوة الإرادة، بالإضافة إلى وطنية صادقة تجعل من التضحية بالنفس أمراً عادياً".

وتابعت رشاد: "خلال عشرات السنوات التالية توارث رجال الشرطة جينات العظمة، وأورثوها لكل دفعة جديدة، وقد خاضوا معارك قوية ضد الإرهاب وضد عشرات الأخطار التى تستهدف مصر والمصريين، ولا يزالون يقدمون دماءهم يومياً فداء للوطن للمحافظة على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، فشكراً لهم فى عيدهم".