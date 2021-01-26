فيديو .. جابر عصفور : مصر بقت بلد تانى فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حوار مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية: المذاع على قناة " إم بى سى مصر"، أن هناك نوعين من التغيير، أحدهما مادى والآخر فكرى، مشيرًا إلى أن التغيير المادى فى مصر مذهل ومتقدم، بالشكل الذى يتسق معه أن نقول إننا نسابق الزمن.

وتابع جابر عصفور: "أنا سعيد جدًا لأننى لا أعمل ضمن فريق الرئيس السيسى.. لأنه هو الوحيد الذى يبدأ عمله بعد صلاة الفجر مباشرةً، وقليل من يفعلون ذلك.. حتى أنا شخصيًا أستيقظ فى وقت متأخر".

ووصف تحركات الرئيس بأنها ماكينة بها دينامو تعمل على أسرع وتيرة، مما جعل من مصر بلدًا آخر على المستوى المادى.