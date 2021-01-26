نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. لجان البرلمان تواصل عقد اجتماعاتها بحضور وزير الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، حيث تستكمل لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

بينما تستكمل لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مناقشة بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضة علي المجلس، الأسبوع الماضي، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به وزير التموين من إيضاحات علي أرض الواقع، بحضور الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، عرض تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الأساسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية علي مستوي محافظات الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

بينما تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعها، بدعوة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث في مصر من إيجابيات والرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، حضور وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الطيران محمد منار عنبة، لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما أمام البرلمان.