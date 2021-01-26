نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة يهنئ مدير أمن قطاع شمال بمناسبة عيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، اللواء هاني القاضي، نائب مدير الأمن لقطاع شرطة شمال، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 الذي يوافق يوم 25 يناير.

وقدم "فوزي" خالص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ورجال الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل مبعث وفخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا اروع الأمثلة فى أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغاليه العزة والكرامة والاستقرار.