لو عايز تعرف أى بيانات عن تطعيمات لقاح كورونا .. اتصل على هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكل التحاليل التى أثبتت فاعليتها، لافتة إلى أن الدراسات أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن وصول جرعات لقاح كورونا لمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى.
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