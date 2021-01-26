فيديو .. قصة ومعنى هتاف يا عزيز يا عزيز كبة تاخد الإنجليز

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، أن الضباط الأحرار شاركوا فى الهجوم على قاعدة قناة السويس، لافتا إلى أن هذا كان جزءا من التمهيد لـ ثورة 23 يوليو عام 1952، وبعدها خرج الشعب للشارع للمظاهرات واتجهوا إلى منزل عزيز المصرى وهتفوا الهتاف الشهير "ياعزيز ياعزيز كبة تاخد الإنجلز".





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور الفضائية. وقال أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس : "ملاحم الشرطة المصرية وتاريخها يمتد إلى التاريخ القديم، حيث كان جهاز الشرطة بادئ ذى بدء يحمى الملك والقصور، وبعد ذلك بدأت الشرطة فى حماية الشعب، وحققت الأمن والاستقرار له على مدار السنين. جدير بالذكر، أن "الكُبة" كان يُقصد بها عند العرب مرض يأتى فى رقبة الإنسان وكان منتشر فى المناطق الحارة ويعطى لرقبة الإنسان شكل غريب أو مخيف أحيانا. ولكن فى مصر ومنذ حوالى القرن الثامن عشر بدأ المصريون فى استخدام هذه الكلمة "كُبة" للتعبير عن مرض الطاعون وظل هذا الاستخدام شائعًا حتى وقت الإحتلال الإنجليزى، وبهذا نستشف أن المصريين كانوا يقصدون بتلك الجملة تمنى إصابة الإنجليز ببلاء الطاعون الذى سيخلصهم منهم.

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