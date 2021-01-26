انت الان تتابع تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-1-2021 بجميع محافظات مصر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن تشهد البلاد طقس مائل للدفء علي القاهرة ومحافظات القاهرة والجه البجرى، وسرعة الرياح معتدلة، على أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافىء على محافظة جنوب سيناء .
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يسود طقس مائل للدفء علي محافظات شمال الصعيد والرياح معتدله، وطقس دافىء على محافظات جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
وحظرت من ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .
وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس ليلا شديد البرودة علي القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى جنوب سيناء، وشديد البرودة أيضا علي محافظات شمال وجنوب الصعيد .
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية درجات الحرارة العظمى والصغري بمدن ومحافظات الجمهورية كالتالى :
- القاهرة : 21 – 11
- الإسكندرية: 20 – 10
- مرسى مطروح : 21 – 10
- سوهاج : 22 – 6
- قنا : 23 – 6
- أسوان 25 – 8
- شبين الكوم : 21 – 11
- طنطا : 21 – 10
- دمنهور : 20 – 10
- بلطيم : 21 – 11
- السلوم : 22 – 10
- سيوة : 19 – 6
- بورسعيد : 18 – 12
- دمياط : 18 – 11
- الزقازيق : 21 – 11
- الاسماعيلية : 22 – 10
- السويس : 21 – 10
- شمال سيناء: 19 – 10
- رفح : 19 – 9
- رأس سدر : 21 – 10
- طابا : 22 – 12
- سانت كاترين : 19 – 3
- الطور : 24 – 1-
- شرم الشيخ : 24 – 14
- الغردقة : 24 – 12
- مرسى علم: 23 – 13
- الفيوم: 21 – 7
- بنى سويف : 21 – 7
- المنيا : 21 – 4
- أسيوط : 22 – 4
- قنا : 23 – 6
- الأقصر : 25 – 7
- الوادى الجديد : 23 – 3
- شلاتين : 25 – 15
- حلايب: 24 – 16
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-1-2021 بجميع محافظات مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.