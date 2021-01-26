انت الان تتابع تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-1-2021 بجميع محافظات مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن تشهد البلاد طقس مائل للدفء علي القاهرة ومحافظات القاهرة والجه البجرى، وسرعة الرياح معتدلة، على أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافىء على محافظة جنوب سيناء .

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يسود طقس مائل للدفء علي محافظات شمال الصعيد والرياح معتدله، وطقس دافىء على محافظات جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وحظرت من ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس ليلا شديد البرودة علي القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى جنوب سيناء، وشديد البرودة أيضا علي محافظات شمال وجنوب الصعيد .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية درجات الحرارة العظمى والصغري بمدن ومحافظات الجمهورية كالتالى :