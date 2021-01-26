فيديو .. أحمد كريمة : تنقيح التراث واجب .. وتجديد الخطاب الدينى دعوة نبوية

جدة - نرمين السيد - وخلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، سرد كريمة بعض تلك الأحاديث وكان أبرزها قول "تناكحوا تناسلوا فإنى مباهٍ بكم الأمم"، مشيرًا إلى أن أحد أكابر علماء الحديث ذكر تضعيف أحد رواته.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أن بعض الأحاديث ينبع من بعضها ما تستغله الجماعات الإرهابية، فى انتهاج العنف والتطرف بحق غير المسلمين، مشيرًا إلى تلك الأحاديث ينبع منها أيضًا ما يتم استغلاله فى تسلط الرجال على النساء.

وأكد أستاذ الفقه المقارن، احترام التراث وأنه ذاكرة الأمة، مشددا على ضرورة تنقيحه والبحث فيه، موضحًا أن تجديد الخطاب الدينى دعوة نبوية مستدلًا بحديث النبى: "إنَّ اللَّهَ يبعَثُ لِهذِه الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّدُ لَها أمر دينَها".