جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن التجربة بدأت منذ 3 سنوات، من خلال العمل المؤسسى وبإشراف كلية الزراعة، لافتا إلى أنه يتم استخدام وحدة الجرام بدلا من الشيكارة فيما يخص الأسمدة، مشيرًا إلى أن بدائل الأسمدة أرخص وأكثر أمانًا كالمخصبات الحيوية.
وتابع محسب : "هناك بدائل للمبيدات الحشرية يتم الحصول عليها من مراكز البحوث وذات تكلفة أقل، كما أنها غير مضرة"، مضيفًا أن ذلك يعود بالزراعة إلى الزمن القديم حيث كان للثمار المزروعة مذاق مختلف وأحسن مما هى عليه الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. فلاحى بالمنيا : استخدمنا بدائل تعود بالزراعة إلى العصر الذهبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.