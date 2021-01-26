فيديو .. فلاحى بالمنيا : استخدمنا بدائل تعود بالزراعة إلى العصر الذهبى

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن التجربة بدأت منذ 3 سنوات، من خلال العمل المؤسسى وبإشراف كلية الزراعة، لافتا إلى أنه يتم استخدام وحدة الجرام بدلا من الشيكارة فيما يخص الأسمدة، مشيرًا إلى أن بدائل الأسمدة أرخص وأكثر أمانًا كالمخصبات الحيوية.

وتابع محسب : "هناك بدائل للمبيدات الحشرية يتم الحصول عليها من مراكز البحوث وذات تكلفة أقل، كما أنها غير مضرة"، مضيفًا أن ذلك يعود بالزراعة إلى الزمن القديم حيث كان للثمار المزروعة مذاق مختلف وأحسن مما هى عليه الآن.