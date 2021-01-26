نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استضافة المدونين" تعرف على أبرز بنود خطة تنشيط السياحة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعًا مساء الاثنين، بحضور وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، وغادة شلبي نائبة الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات الهامة، منها استعراض آخر مستجدات إجراءات التعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لإعداد استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل.

تمت الموافقة على المضي قدماً في إطلاق حملة ترويجية لتنشيط السياحة في الأسواق العربية، والتي بدأت بالأغنية المصورة للفنانة شيرين عبد الوهاب التي أطلقتها الوزارة بمناسبة العام الجديد 2021 بعنوان "مصر أرض الجمال".

ناقش الاجتماع أيضا، أعمال تحديث الموقع الالكتروني للهيئة، وإنشاء تطبيق عبر التليفون المحمول (موبايل أبليكيشن) للترويح للسياحة المصرية.

واطلع أعضاء المجلس بما قامت به الهيئة من حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمبادرة "شتي في مصر" منذ إطلاقها في 15 يناير الجاري، حيث أوضحت المؤشرات الأولية إلى أن لهذه المبادرة صدي إيجابي في تنشيط السياحة الداخلية، وأيضا ما تم تحديثه على الفيلم التوعوي الذي أصدرته الوزارة في ابريل الماضي للتوعية بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك لنشره على موقع الهيئة وارساله الى منظمي الرحلات، وأوصي الأعضاء بإعداد نسخة باللغة العربية لاستخدامها في السوق العربي.

توصيات الاجتماع

وأوصى الحاضرون بضرورة التواصل مع جميع الوزارات لتحديث أجندة الفاعليات الداخلية التي تنظم بمصر لاستغلالها في الترويج السياحي.

وخلال الاجتماع تم إحاطة مجلس الإدارة بما قامت به الوزارة ممثله في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستغلال استضافة مصر للنسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية، بالإضافة الى اطلاعهم بخطة الهيئة لاستضافة المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم للترويج للمقاصد المصرية المختلفة، حيث تم استضافة مجموعة من المدونين من المملكة المتحدة وأوكرانيا خلال شهر يناير، ومن المقرر أن يزور مصر خلال الفترة القليلة القادمة عدد آخر من المدونين.